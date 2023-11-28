Глава Ощадбанка прогнозирует приватизацию банка через 4 года после завершения войны

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Государственный Ощадбанк можно будет приватизировать через 4 года после завершения войны с Россией.

Об этом в интервью Forbes заявил глава правления банка Сергей Наумов.

По словам Наумова, до полномасштабного вторжения госбанк вел переговоры об участии в приватизации ЕБРР, но сейчас эти переговоры на паузе.

При этом довоенная стратегия Ощадбанка предусматривала приватизацию за 4 года. После завершения войны Ощадбанк можно будет приватизировать за эти же 4 года, считает Наумов.

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Он уточнил, что переговоры с ЕБРР не отменены, а стоят на паузе, поэтому после завершения войны учреждение сможет принять участие в процессе.

По его словам, речь идет о субординированном долге, который может быть конвертирован в капитал.

"Когда вы имеете в капитале такую уважаемую институцию, как ЕБРР, - гораздо легче продать большую долю банка стратегическому инвестору", - пояснил Наумов.

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Напоминаем:

Государство планировало продать Европейскому банку реконструкции и развития долю Ощадбанка в размере около 20-25%.

В октябре 2021 года ЕБРР подписал мандатное письмо, подтверждающее готовность предоставить Ощадбанку долгосрочный субординированный кредит с возможностью конвертации в акции на сумму до 100 млн евро.

В том же месяце Кабмин утвердил стратегию развития Ощадбанка на 2021-2024 годы, предусматривающую сокращение неработающих активов, наращивание прибыли и последующее вхождение ЕБРР в капитал госбанка.

В июле 2022 года Науомов заявил, что процесс приватизации государственного Ощадбанка приостановился из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Экономическая правда