Из Ощадбанка по собственному желанию ушел независимый член наблюдательного совета 

Ощадбанк

Независимый член наблюдательного совета государственного Ощадбанка Антон Пятыгин уволился с должности по собственному желанию.

Об этом со ссылкой на информацию эмитента в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщает "Интерфакс-Украина".

Полномочия Пятыгина прекращены с 29 ноября.

Указывается, что он пребывал на вышеуказанной должности свыше двух лет и уволился по собственному желанию.

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Кандидат на место Пятыгина пока не найден.

Согласно информации на сайте Ощадбанка, Пятыгин имеет 15-летний управленческий опыт, в том числе более 9 лет работы в международной консалтинговой компании McKinsey&Сompany в более чем 10 странах, в том числе США, государствах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы.

Сообщается, что он возглавлял работу над стратегиями для крупнейших банков в Украине и других странах и был лидером проектов по трансформации крупных банков, диджитализации, модернизации операционной модели, также стресс-тестированию.

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Вне консалтинговой деятельности Пятыгин работал над развитием новых проектов и привлечением инвестиций.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2023 года Ощадбанк занимал второе место по общим активам (343 млрд грн) среди 63 действующих банков страны и первое по количеству отделений – 1182.