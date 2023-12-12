Выплата пенсий и пособий госбанками: АМКУ предлагает Кабмину разобраться с монополией 

Антимонопольный комитет Украины подал правительству предложения касательно изменений в законодательство и нормативные акты для допуска частных и не включенных в перечень системно важных банков для предоставления агентских и банковских услуг на условиях полноценной конкуренции с государственными и системно важными.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Целью направления предложений является создание равных и прозрачных условий для предоставления банковских и агентских услуг, что будет способствовать формированию условий для развития конкуренции между банками всех форм собственности…", – говорится в сообщении на сайте комитета.

Подчеркивается, что это расширит выбор банковских и агентских услуг для населения и бизнеса по фактору цены и качества предоставляемой услуги.

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Речь, в частности, идет о таких услугах, как выплаты пенсий, денежных пособий, помощи при рождении ребенка, грантов и микрогрантов на создание или развитие бизнеса, жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как считают в АМКУ, подобная "монополия" госбанков на услуги негативно сказывается на конкурентоспособности других банков и чревата "ущемлением прав физических и юридических лиц на выбор банковского учреждения для получения соответствующих … услуг по приемлемым для них условиям обслуживания".