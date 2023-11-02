Зеленский уволил заместителя главы АМКУ
Четверг, 2 ноября 2023, 11:02 -
Президент Владимир Зеленский уволил Анжелику Коноплянко с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины.
Об этом говорится в указ №722/2023 обнародованный на сайте ОП.
"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на должность заместителя председателя АМКУ Анжелика Коноплянко была назначена в августе 2021 года.
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Напомним:
Президент Владимир Зеленский своим указом от 13 сентября уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Сергей Тищика.
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