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Зеленский уволил заместителя главы АМКУ

Четверг, 2 ноября 2023, 11:02 - Игорь Пилипив
 
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Анжелику Коноплянко с должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины.

Об этом говорится в указ №722/2023 обнародованный на сайте ОП. 

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности заместителя Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что на должность заместителя председателя АМКУ Анжелика Коноплянко была назначена в августе 2021 года.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский своим указом от 13 сентября уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Сергей Тищика.

ТЭК Зеленский
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