АМКУ оштрафовал химконцерн BASF за слияние с компанией российских олигархов 4 года назад

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на немецкий химический концерн BASF и инвесткомпанию совладельцев Альфа-Банка - LetterOne Holdings (Люксембург), за осуществление концентрации в 2019 году путем создания компании Wintershall Dea (Германия) без получения соответствующего разрешения

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, регулятор принял решение оштрафовать компанию BASF и инвесткомпанию Фридмана на суммы по 25 млн грн каждую.

Речь идет о сделке, состоявшейся в мае 2019 года, когда дочернее предприятие BASF - компания Wintershall, и принадлежащая LetterOne компания Deutsche Erdoel AG завершили процедуру слияния.

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В результате, объединенная компания Wintershall DEA стала крупнейшей европейской частной нефтегазовой компанией. Стоимость сделки тогда не называлась.

Wintershall Dea была партнером российского " Газпрома" в ряде проектов по добыче углеводородов.

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В конце 2022 года она объявила о выходе из России и связанном с этим списании 5,3 млрд євро. В компании объяснили это решение действиями российских властей.

На момент сделки LetterOne контролировалась российскими олигархами - совладельцами Альфа-Банка и его дочернего Альфа-Банка Украина (ныне национализированный Сенс Банк) – Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым.

В начале октября суд арестовал корпоративные права Фридмана в Украине.