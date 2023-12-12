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Виплата пенсій і допомог держбанками: АМКУ пропонує Кабміну розібратися з монополією 

Вівторок, 12 грудня 2023, 11:44 - Лія Ільченко

Антимонопольний комітет України подав уряду пропозиції щодо змін до законодавства та нормативних актів для допуску приватних і не включених до переліку системно важливих банків для надання агентських і банківських послуг на умовах повноцінної конкуренції з державними та системно важливими.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Метою спрямування пропозицій є створення рівних та прозорих умов для надання банківських та агентських послуг, що сприятиме формуванню умов для розвитку конкуренції між банками всіх форм власності...", - йдеться в повідомленні на сайті комітету.

Підкреслюється, що це розширить вибір банківських та агентських послуг для населення та бізнесу за фактором ціни та якості наданої послуги.

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Йдеться, зокрема, про такі послуги, як виплати пенсій, грошової допомоги, допомоги під час народження дитини, грантів і мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Як вважають в АМКУ, подібна "монополія" держбанків на послуги негативно позначається на конкурентоспроможності інших банків і може призвести до "утисків прав фізичних та юридичних осіб на вибір банківської установи для отримання відповідних ... послуг за прийнятними для них умовами обслуговування".

АМКУ пенсії банки
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