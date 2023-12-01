Киевляне требуют установить валидаторы в маршрутках

Петиция с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

Это следует из информации на платформе петиций Киевского городского совета.

Петиция была подана 2 октября и по состоянию на 1 декабря набрала необходимые для рассмотрения 6 тыс. голосов.

"Установив валидатор в маршрутках, у людей появится возможность оплачивать бесконтактно, не получив пригоршню копеек на сдачу, это не отвлекает водителя во время движения", - говорится в тексте петиции.

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Также по мнению автора петиции, такое решение также упростит проезд для льготных категорий.

Напоминаем:

Первые маршрутки с валидаторами появились в Киеве в августе 2019 года. И хотя с октября 2019 года Киев перешел систему е-билет во всех видах общественного транспорта, в маршрутках эта система так и не заработала.

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Вторая попытка состоялась в июне 2023 года на маршруте №444 "ст. м. Виставковий центр — вул. Метрологічна". Но этот эксперимент продлился лишь до июля.

Позже СМИ попытались выяснить, сколько заработали денег на 444 маршруте в июне, когда там работал валидатор. Согласно ответу на запрос, компания-перевозчик за этот период заработала 176 500 гривен.

Для сравнения, на маршруте троллейбуса №43, обслуживаемого Киевпасстрансом, выручка в в июне 2023 года составила 652 300 гривен.

С октября 2022 года Киевсовет начал переговоры с частными перевозчиками о введении бесконтактных способов расчета в маршрутных такси.

Сейчас Киев, кроме Киевпасстранса, обслуживают 14 частных компаний-перевозчиков, которые являются операторами маршрутных такси.

Однако ни город, ни Государственная налоговая служба (ГНС) не могут контролировать объем доходов, получаемых перевозчиками при выполнении услуг.

Согласно информации Департамента транспорта КГГА, местные власти не могут вмешиваться в хозяйственную деятельность частных автомобильных перевозчиков. Данными о пассажирском трафике и выручке частных перевозчиков они не владеют.