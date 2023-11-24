В Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта

27 ноября будет ограничен въезд в столицу крупногабаритного транспорта. Это связано с сильными снегопадами и гололедицей, которые прогнозируют синоптики в Киеве в ближайшие дни.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В частности, 26 ноября днем и ночью 27 ноября ожидается значительный прирост снежного покрова и усиление ветра до 17-22 м/с, обещают вьюги, снежные заносы, на дорогах – гололедица.

Также Кличко советует без необходимости не выезжать в город частным авто, а лучше воспользоваться общественным транспортом.

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"Обращаюсь к водителям и пешеходам учитывать погодные условия и быть максимально осторожными на дорогах. Без необходимости не выезжайте в город частным авто. Воспользуйтесь общественным транспортом. А если выехали автомобилем, – не паркуйте его вдоль обочины дорог и на тротуарах. Это мешает работе снегоуборочной техники", – подчеркнул мэр.

Он уточнил, что в этом сезоне в Киеве на дорогах, мостах и тротуарах будут сражаться с гололедицей и убирать снег 525 единиц основной и дополнительной спецтехники "Киевавтодора". Всего заготовлено 17,3 тысяч тонн соли и 54,5 тысяч тонн песка.

Напомним:

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В Киеве ввели единый скоростной режим, который будет действовать с 1 ноября по 1 апреля, скорость движения по городу ограничивается 50 км/ч.