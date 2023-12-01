Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках

Петиція із закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Це випливає з інформації на платформі петицій Київської міської ради.

Петиція була подана 2 жовтня і станом на 1 грудня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Встановивши валідатор у маршрутках, у людей з'явиться можливість оплачувати безконтактно, не отримавши жменю копійок на здачу, це не відволікає водія під час руху", - ідеться в тексті петиції.

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Також на думку автора петиції, таке рішення також спростить проїзд для пільгових категорій.

Нагадуємо:

Перші маршрутки з валідаторами з'явилися в Києві в серпні 2019 року. І хоча з жовтня 2019 року Київ перейшов на систему е-квиток у всіх видах громадського транспорту, у маршрутках ця система так і не запрацювала.

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Друга спроба відбулася в червні 2023 року на маршруті №444 "ст. м. Виставковий центр - вул. Метрологічна". Метрологічна". Але цей експеримент тривав лише до липня.

Пізніше ЗМІ спробували з'ясувати, скільки заробили грошей на 444 маршруті в червні, коли там працював валідатор. Згідно з відповіддю на запит, компанія-перевізник за цей період заробила 176 500 гривень.

Для порівняння, на маршруті тролейбуса №43, який обслуговує Київпастранс, виручка в червні 2023 року склала 652 300 гривень.

З жовтня 2022 року Київрада почала переговори з приватними перевізниками про запровадження безконтактних способів розрахунку в маршрутних таксі.

Зараз Київ, крім Київпастрансу, обслуговують 14 приватних компаній-перевізників, які є операторами маршрутних таксі.

Однак ні місто, ні Державна податкова служба (ДПС) не можуть контролювати обсяг доходів, які отримують перевізники під час виконання послуг.

Згідно з інформацією Департаменту транспорту КМДА, місцева влада не може втручатися в господарську діяльність приватних автомобільних перевізників. Даними про пасажирський трафік і виручку приватних перевізників вони не володіють.