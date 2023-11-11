Теплоснабжение в части Киева приостановлено на 2 дня из-за ремонтных работ

Киевтеплоэнерго начало техническое обслуживание теплоисточника, который поставляет тепло в часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что специалисты Киевтеплоэнерго начали технические работы на теплоисточнике, который обеспечивает теплом часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов.

"Работы продлятся до 06:00 13 ноября. На период ремонтных работ поставки отопления и горячей воды будут приостановлены. Работы проводят внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Реклама:

В КГГА добавляют, что работы ведутся в усиленном режиме, чтобы оперативно восстановить поставки услуг.

Экономическая правда.