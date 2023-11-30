Непогода и боевые действия оставили без света 633 населенных пункта – Минэнерго
По состоянию на утро 30 ноября из-за непогоды и боевых действий без света 633 населенных пункта, плановые отключения не применяются.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
"На утро из-за непогоды обесточен 191 населенный пункт, больше всего - в Одесской и Сумской областях. Энергетики работают в усиленном режиме. Еще 442 населенных пункта без света из-за боевых действий и технологических нарушений", - говорится в сообщении.
В министерстве добавляют, что применение плановых отключений бытовых потребителей не предвидится.
В Одесской области из-за сложных погодных условий остаются обесточенными 109 населенных пунктов - почти 25,6 тысячи абонентов. Бригады энергетиков работают в аварийном режиме.
Также в Сумской области из-за неблагоприятных погодных условий отключены 49 населенных пунктов (6,7 тысячи потребителей). Планируется запитать абонентов в течение дня. В результате боевых действий и технических проблем остаются обесточенными 107 населенных пунктов - около 12 тысяч точек учета.
Добавляется, что в целом ситуация в украинской энергосистеме стабильная и контролируемая.
Напомним:
Вследствие стремительного роста потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" 29 ноября привлекало аварийную помощь от Румынии и Польши.