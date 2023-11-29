Из-за дефицита в энергосистеме "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Румынии и Польши

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Вследствие стремительного роста потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" привлекло аварийную помощь от Румынии и Польши.

Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы зафиксировали стремительный рост потребления электроэнергии после того, как был возвращен свет в несколько сотен населенных пунктов. Очевидно, что люди начали достаточно интенсивно потреблять электроэнергию, после ее длительного отсутствия. Подобные явления мы наблюдали и в прошлом году", - отметил Кудрицкий.

По его словам, для покрытия дефицита Украина была вынуждена привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии, чтобы сбалансировать энергосистему. Сейчас "Укрэнерго" продолжает ее привлекать.

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Глава правления "Укрэнерго" призвал украинцев экономнее использовать электроэнергию.

Напомним:

По состоянию на утро 29 ноября без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, самая сложная ситуация в Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Уровень потребления электроэнергии стремительно растет.

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