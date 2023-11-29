Все разделы
Укр / Рус

Из-за дефицита в энергосистеме "Укрэнерго" привлекает аварийную помощь из Румынии и Польши

Среда, 29 ноября 2023, 19:40 - Игорь Пилипив
 
Getty Images

Вследствие стремительного роста потребления электроэнергии НЭК "Укрэнерго" привлекло аварийную помощь от Румынии и Польши.

Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы зафиксировали стремительный рост потребления электроэнергии после того, как был возвращен свет в несколько сотен населенных пунктов. Очевидно, что люди начали достаточно интенсивно потреблять электроэнергию, после ее длительного отсутствия. Подобные явления мы наблюдали и в прошлом году", - отметил Кудрицкий. 

По его словам, для покрытия дефицита Украина была вынуждена привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии, чтобы сбалансировать энергосистему. Сейчас "Укрэнерго" продолжает ее привлекать.

Реклама:

Глава правления "Укрэнерго" призвал украинцев экономнее использовать электроэнергию.

Напомним:

По состоянию на утро 29 ноября без света находятся 368 населенных пунктов в 9 областях, самая сложная ситуация в Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Уровень потребления электроэнергии стремительно растет.

Реклама:
Укрэнерго электроэнергия Польша Румыния
Реклама:
Материалы по теме
Уровень потребления электроэнергии стремительно растет, в энергосистеме возможен дефицит – "Укрэнерго" 29 ноября 2023, 11:58
Синхронизацию энергосистем Украины и ЕС полностью завершили 28 ноября 2023, 20:13
В Украине не прогнозируют дефицит в энергосистеме в ближайшие дни 28 ноября 2023, 18:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте