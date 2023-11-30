Вечером возможен дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

фото: укрэнерго

По состоянию на утро 30 ноября из-за непогоды остается обесточенным 191 населенный пункт, в вечерние часы - 16:00 - 18:00 - в энергосистеме возможен дефицит электроэнергии.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

По словам госкомпании, 29 ноября суточный максимум был зафиксирован утром, между 10:00 и 11:00.

"При среднесуточной температуре 0,4 °C он был на 3% выше соответствующего показателя пока самого холодного дня осени - понедельника, 27 ноября (-2,3 °C).

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Причины - уменьшение производства "зеленой" генерации из-за плотной облачности и одновременное восстановление потребления во многих населенных пунктах, которые были обесточены из-за непогоды", - говорится в сообщении.

В то же время 30 ноября прогнозируемая среднесуточная температура значительно ниже (-4 °C), что побуждает потребление расти.

"Также на этот показатель влияет одновременное подключение тысяч потребителей, которые были обесточены из-за непогоды. Энергосистема испытывает перегрузки. Диспетчерский цент "Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме в вечерние часы с 16:00 до 18:00.

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Применение графиков отключений не прогнозируется. Но, пожалуйста, сегодня в течение дня и до 18:00 потребляйте электроэнергию экономно", - призвали в госкомпании.

Также в "Укрэнерго" отчитались, что ремонтные бригады вернули в работу все магистральные высоковольтные линии классом напряжения 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены из-за непогоды. Надежность питания региона полностью восстановлена.

"Облэнерго продолжают запитывать потребителей. Наиболее сложная ситуация остается в Одесской области. Непогода добавила отключений в Сумской области.

Всего из-за непогоды на утро обесточен 191 населенный пункт в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской областях", - говорится в отчете.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена ТЭЦ в южном регионе. Есть разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, возможности для электроснабжения ограничены.

Кроме этого, в работу включился блок на одной из тепловых электростанций.

Экспорт электроэнергии 30 ноября отсутствует. Импорт осуществляется преимущественно в ночные и вечерние часы из Словакии, Румынии, Молдовы. Общий объем - 690 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 275 МВт. С 28 ноября техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову выросла до 1700 МВт.

Экономическая правда