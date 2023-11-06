СБУ разоблачила бывшего замминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего заместителя министра обороны Украины на растрате почти 1 млрд грн при закупке зимней военной формы.

Об этом информируют в СБУ.

"Следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, занимавшего этот пост с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн", - говорится в сообщении СБУ.

По информации украинской спецслужбы, в 2022 году этот чиновник, вступив в сговор со своими подчиненными, осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

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"Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - отмечается в сообщении.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 ), препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1).

В СБУ информируют, что по таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику – бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

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В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.

В сообщении спецслужбы не указывается имя бывшего заместителя министра обороны.

В то же время ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Шаповалов присвоил сотни миллионов гривен на поставках бронежилетов для ВСУ.

Напоминаем:

Сам Шаповалов в июне 2023 года говорил, что его судят, не предоставив доказательств умысла в его действиях.