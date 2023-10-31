Счетная палата подтвердила хищения на продуктах в Минобороны времен Резникова - СМИ

Getty Images

Счетная палата утвердила результаты аудита в Минобороны, который полностью подтвердил данные журналистского расследования относительно существенного завышения цен на продукты питания для военных.

Об этом сообщил журналист Юрий Николов, который был автором резонансного расследования, обнародованного в "Зеркале недели" в январе 2023 года.

Отчет Счетной был проведен по обращению антикоррупционного комитета Верховной Рады и касается первого полугодия 2023 года.

В отчете, в частности отмечается:

Реклама:

В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о запланированных закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. При этом, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания осуществлялось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год на индекс инфляции.

Заключенные договора не учитывали реальную потребность в продовольственном обеспечении ВСУ определенную Тылом Командования Сил логистики ВСУ.

В конце 2022 года Минобороны заключило десять соглашений на питание солдат в 2023 году на 42,05 млрд гривен. После расследования относительно завышенных цен были заключены дополнительные соглашения, которыми некоторые цены продуктов были снижены вдвое.

После принятия закона, который возвращал небоевые закупки Минобороны в "Прозорро", на торгах цены продуктов были снижены еще раз. По заключенным договорам годовая стоимость обеспечения питания военнослужащих и кормления штатных животных составила 37,98 млрд грн, что на 8,19 млрд грн меньше суммы, которая предусматривалась до расследования.

Стоимость питания Минобороны была значительно выше цен в других силовых органах. Применив такие цены Минобороны могло бы сэкономить от 3,2 млрд до 7,0 млрд гривен бюджетных средств.

Аудиторы указали, что "из 409 наименований продуктов каталога (Минобороны ред.) почти 75% не имеют практического применения, как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях, но влияют на ценообразование и окончательную стоимость комплекта".

Обобщенные результаты аудита показали непродуктивное использование бюджетных средств в сумме 7,439 млрд грн. Приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем были на 30% выше рыночных. Определенная Минобороны стоимость питания военнослужащего ВСУ в сутки превышала стоимость такого питания у других подразделений сектора безопасности и обороны от 3,17 млрд грн (Нацгвардия) до 7,04 млрд грн (СБУ). Реклама:

Напоминаем:

В январе 2023 года Юрий Николов опубликовал статью на ZN.UA - "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" о закупке по завышенным ценам продуктов для военных.

В расследовании говорилось о том, что Минобороны подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен. То есть специально была создана фирма-"прокладка".

Среди выявленных злоупотреблений были такие факты, как закупка яиц по цене 17 грн за штуку и тому подобное.

Сначала в Минобороны утверждали, что обнародованная ZN.UA информация якобы имеет "признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение". Впоследствии Резников признал ошибки в контракте о приобретении продуктов, но расследование назвал "информационной атакой под надуманным предлогом".

Однако, после публикации расследования в Минобороны все же произошли громкие отставки. Кроме того НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений на закупках Минобороны.