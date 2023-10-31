Счетная палата подтвердила хищения на продуктах в Минобороны времен Резникова - СМИ
Счетная палата утвердила результаты аудита в Минобороны, который полностью подтвердил данные журналистского расследования относительно существенного завышения цен на продукты питания для военных.
Об этом сообщил журналист Юрий Николов, который был автором резонансного расследования, обнародованного в "Зеркале недели" в январе 2023 года.
Отчет Счетной был проведен по обращению антикоррупционного комитета Верховной Рады и касается первого полугодия 2023 года.
В отчете, в частности отмечается:
- В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о запланированных закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения. При этом, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания осуществлялось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год на индекс инфляции.
- Заключенные договора не учитывали реальную потребность в продовольственном обеспечении ВСУ определенную Тылом Командования Сил логистики ВСУ.
- В конце 2022 года Минобороны заключило десять соглашений на питание солдат в 2023 году на 42,05 млрд гривен. После расследования относительно завышенных цен были заключены дополнительные соглашения, которыми некоторые цены продуктов были снижены вдвое.
- После принятия закона, который возвращал небоевые закупки Минобороны в "Прозорро", на торгах цены продуктов были снижены еще раз. По заключенным договорам годовая стоимость обеспечения питания военнослужащих и кормления штатных животных составила 37,98 млрд грн, что на 8,19 млрд грн меньше суммы, которая предусматривалась до расследования.
- Стоимость питания Минобороны была значительно выше цен в других силовых органах. Применив такие цены Минобороны могло бы сэкономить от 3,2 млрд до 7,0 млрд гривен бюджетных средств.
- Аудиторы указали, что "из 409 наименований продуктов каталога (Минобороны ред.) почти 75% не имеют практического применения, как для приготовления пищи в стационарных столовых, так и в полевых условиях, но влияют на ценообразование и окончательную стоимость комплекта".
Обобщенные результаты аудита показали непродуктивное использование бюджетных средств в сумме 7,439 млрд грн.
Приобретение наиболее употребляемых продуктов питания осуществлялось по ценам, которые в среднем были на 30% выше рыночных.
Определенная Минобороны стоимость питания военнослужащего ВСУ в сутки превышала стоимость такого питания у других подразделений сектора безопасности и обороны от 3,17 млрд грн (Нацгвардия) до 7,04 млрд грн (СБУ).Реклама:
Напоминаем:
В январе 2023 года Юрий Николов опубликовал статью на ZN.UA - "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на продуктах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" о закупке по завышенным ценам продуктов для военных.
В расследовании говорилось о том, что Минобороны подписало соглашение на 13 миллиардов с фирмой с уставным капиталом в тысячу гривен. То есть специально была создана фирма-"прокладка".
Среди выявленных злоупотреблений были такие факты, как закупка яиц по цене 17 грн за штуку и тому подобное.
Сначала в Минобороны утверждали, что обнародованная ZN.UA информация якобы имеет "признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение". Впоследствии Резников признал ошибки в контракте о приобретении продуктов, но расследование назвал "информационной атакой под надуманным предлогом".
Однако, после публикации расследования в Минобороны все же произошли громкие отставки. Кроме того НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотреблений на закупках Минобороны.