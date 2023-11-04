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Дроны для ВСУ переданы в рекордно короткие сроки - Минобороны

Суббота, 4 ноября 2023, 13:06 - Игорь Пилипив
 
getty images

Министерство обороны, Генштаб и Госспецсвязи ускорили передачу дронов для ВСУ. От получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики прошло всего три дня.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны. 

Отмечается, что беспилотники для войска были закуплены за бюджетные деньги. Пакет содержит различные типы дронов - как ударные, так и разведывательные. Только в этом пакете - сотни беспилотников.

В министерстве объясняют, что ранее процесс передачи дронов мог длиться неделями или даже месяцами, поскольку он требует многочисленных согласований в различных ведомствах. Однако, благодаря эффективному сотрудничеству между новой командой Минобороны и другими привлеченными лицами и учреждениями время на бюрократические процедуры удалось сократить.

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Как результат, Министр обороны Рустем Умеров совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации подписал приказ - и технику начали отгружать на фронт на следующий день после получения приказа.

"В ближайшее время дроны будут помогать выполнять боевые задачи на фронте в опытных руках наших пилотов. А Минобороны продолжает ускорять процесс передачи необходимого для этого оружия", – говорится в сообщении. 

Напомним: 

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В Кабмине похвастались упрощением бумажной бюрократии на фронте: теперь для того, чтобы списать уничтоженное или поврежденное военное имущество, а затем получить новое, военным придется тратить на бумажную работу не полгода, а "несколько недель".

Экономическая правда.

Минобороны ВСУ война
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