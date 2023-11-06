СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн
Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.
Про це інформують у СБУ.
"Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. Його підозрюють у розтраті державних коштів майже на 1 млрд грн", - ідеться в повідомленні СБУ.
За інформацією української спецслужби, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.
"Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати зазначену форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - зазначається в повідомленні.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1).
У СБУ інформують, що за такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконувачу обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.
Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.
У повідомленні спецслужби не вказується ім'я колишнього заступника міністра оборони.
Водночас раніше повідомлялося, що заступник міністра оборони Шаповалов привласнив сотні мільйонів гривень на поставках бронежилетів для ЗСУ.
Нагадуємо:
Сам Шаповалов у червні 2023 року говорив, що його судять, не надавши доказів умислу в його діях.