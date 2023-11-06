СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн

Служба безпеки України викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн під час закупівлі зимової військової форми.

Про це інформують у СБУ.

"Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки. Його підозрюють у розтраті державних коштів майже на 1 млрд грн", - ідеться в повідомленні СБУ.

За інформацією української спецслужби, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Реклама:

"Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати зазначену форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - зазначається в повідомленні.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1).

У СБУ інформують, що за такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику - колишньому виконувачу обов'язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Реклама:

Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою.

У повідомленні спецслужби не вказується ім'я колишнього заступника міністра оборони.

Водночас раніше повідомлялося, що заступник міністра оборони Шаповалов привласнив сотні мільйонів гривень на поставках бронежилетів для ЗСУ.

Нагадуємо:

Сам Шаповалов у червні 2023 року говорив, що його судять, не надавши доказів умислу в його діях.