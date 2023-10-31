Минобороны выявило злоупотреблений на 123 млн грн при выплатах за участие в боевых действиях

Министерство обороны в результате выборочной проверки выявило злоупотреблений на 123 млн грн по выплатам военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

"Служба внутреннего аудита Минобороны выборочно проверила примерно 40 воинских частей и установила, что более 123 млн грн дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач", - сообщают в министерстве.

Проверки обнаружили, что командиры некоторых воинских частей слишком вольно толковали такие термины, как "боевые действия" и "боевое (специальное) задание", и выплачивали дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

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В сообщении приводят несколько примеров таких злоупотреблений.

Так, в одном из случаев проверяющим удалось выяснить, что военнослужащим понтонно-мостовой роты, которые выполняли задачи на Киевщине уже через несколько месяцев после отступления россиян, выплатили ежемесячную доплату в 100 тысяч. Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022-го года составила 6,5 млн грн, хотя в перечень районов ведения боевых действий Киевская область уже не входила.

Учитывая это, Министерство обороны предлагает "четко и однозначно определить термины "участие в боевых действиях" и "боевое (специальное) задание".

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Подчеркивается, что размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например бухгалтерам, отделу кадров и т.п.), в том числе и за пределами зоны боевых действий".

"В то же время важно учитывать право на дополнительные выплаты для всех военнослужащих, выполняющих задачи в зонах без активных боевых действий (например в составе групп ПВО)", - отмечается в сообщении.

Напоминаем:

Ранее Минобороны совместно с Гостаможслужбой ввели механизм контроля за поступлением в воинские части гуманитарных грузов. Он дал возможность оперативного обмена информацией о подтверждении получения военными формированиями таких товаров и выявления рисковых таможенных оформлений.

По результатам 9 тысяч проверенных фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес военных, в более чем 3 тысячах случаев не было подтверждено ее поступление в воинские части.