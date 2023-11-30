НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Компания способствует экспорту российского СПГ, что обеспечивает финансирование вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В Агентстве пояснили, что Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.
При этом мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатэк", которая непосредственно причастна к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.
"Детальный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыли для "Новатэк".
Компания "Новатэк", принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах", - говорится в сообщении НАПК.
В ведомстве добавили, что "Новатэк" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатэка". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", который должен был удвоить экспортные мощности "Новатэка".
"По меньшей мере треть расходов российского бюджета идет на войну. Услуги Fluxys помогают РФ пополнить его в этом году на 800 миллионов евро", - заявил глава НАПК Александр Новиков.
Отмечается, что основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).
Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, которое запрещает преднамеренные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк", отмечают в НАПК.
Так, Fluxys продолжала сотрудничество с "Ямал СПГ" и "Новатэк" в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам международных экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, который возможен благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Только 7% этого газа направляется на рынки ЕС.
Fluxys получает за эту услугу 50 миллионов евро в год по долгосрочному контракту, подписанному в 2015 году.
Экономическая правда