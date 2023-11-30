НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны бельгийскую газовую компанию Fluxys

коллаж: НАПК

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло бельгийского независимого оператора газовой системы Fluxys в перечень международных спонсоров войны. Компания способствует экспорту российского СПГ, что обеспечивает финансирование вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве пояснили, что Fluxys предоставляет мощности для хранения и перевалки российского сжиженного газа "Ямал СПГ" на своем терминале в Зебрюгге.

При этом мажоритарная доля "Ямал СПГ" принадлежит российской газовой компании "Новатэк", которая непосредственно причастна к финансированию военной агрессии и военных преступлений в Украине.

Реклама:

"Детальный анализ, проведенный Международным институтом энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) в 2022 году, показал, что Fluxys и ее акционеры получали прибыль, способствуя экспорту российского СПГ на рынки Азии, Южной Америки и Ближнего Востока, особенно в зимние месяцы 2021-2022 годов, что обостряло европейский энергетический кризис и увеличивало прибыли для "Новатэк".

Компания "Новатэк", принадлежит российским олигархам Леониду Михельсону и Геннадию Тимченко. Она является основным поставщиком российского сжиженного природного газа на международные рынки. Михельсон и Тимченко входят в ближайшее окружение Владимира Путина и с помощью его режима захватили доли международных компаний в российских нефтегазовых проектах", - говорится в сообщении НАПК.

В ведомстве добавили, что "Новатэк" является крупнейшим частным производителем природного газа в России. В июле 2014 года компанию внесли в санкционные списки США и Канады. В 2016 году США ввели санкции против нескольких дочерних компаний "Новатэка". 2 ноября 2023 года США ввели санкции против проекта "Арктик СПГ 2", который должен был удвоить экспортные мощности "Новатэка".

Реклама:

"По меньшей мере треть расходов российского бюджета идет на войну. Услуги Fluxys помогают РФ пополнить его в этом году на 800 миллионов евро", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что основными акционерами Fluxys являются бельгийские муниципалитеты (77,41%) и федеральное правительство Бельгии (3,44%).

Обе стороны утверждают, что высоко уважают международное гуманитарное право, которое запрещает преднамеренные нападения на гражданских лиц или критическую гражданскую инфраструктуру. Эти обязательства противоречат фактическому продолжению сотрудничества с российской компанией "Новатэк", отмечают в НАПК.

Так, Fluxys продолжала сотрудничество с "Ямал СПГ" и "Новатэк" в течение 2022 года и в 2023 году. По оценкам международных экспертов, Россия ожидает получить до 800 миллионов евро налоговых поступлений экспорта, который возможен благодаря перевалке СПГ в Зебрюгге в 2023 году. Только 7% этого газа направляется на рынки ЕС.

Fluxys получает за эту услугу 50 миллионов евро в год по долгосрочному контракту, подписанному в 2015 году.

Экономическая правда