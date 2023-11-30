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Украина ожидает закон США об аресте активов российских олигархов

Четверг, 30 ноября 2023, 10:05 - Игорь Пилипив
 
getty images

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на скорое принятие законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины, который недавно зарегистрировали в Конгрессе. 

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"В американский Конгресс внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы", - отметил Шмыгаль. 

По его словам, законопроект позволит Минюсту США быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов. Доходы от этих активов будут передаваться устойчивости и восстановлению Украины.

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Премьер добавил, что надеется на скорейшее принятие этой инициативы. 

"Работаем над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в частности суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины", - подытожил Шмыгаль. 

Экономическая правда.

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санкции США Шмыгаль
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