Украина ожидает закон США об аресте активов российских олигархов
Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на скорое принятие законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины, который недавно зарегистрировали в Конгрессе.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
"В американский Конгресс внесен законопроект об аресте активов в пользу восстановления Украины (The Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act). Среди его соавторов как демократы, так и республиканцы", - отметил Шмыгаль.
По его словам, законопроект позволит Минюсту США быстрее конфисковывать активы подсанкционных российских олигархов. Доходы от этих активов будут передаваться устойчивости и восстановлению Украины.
Премьер добавил, что надеется на скорейшее принятие этой инициативы.
"Работаем над тем, чтобы все замороженные на Западе российские деньги, в частности суверенные активы, были конфискованы в пользу Украины", - подытожил Шмыгаль.
Экономическая правда.