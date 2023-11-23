Украина получила 6 тысяч тонн оборудования для энергетического сектора из 34 стран

С начала 2023 года в Украину поступило 496 грузов 34 стран гуманитарной помощи для энергетического сектора общим весом 5 938 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что донорами помощи для украинской энергетики в этом году стали 120 компаний, правительственных институтов и общественных организаций из 34 стран.

В министерстве добавляют, что больше всего помощи получили энергетические компании Николаевщины (657 тонн), Донетчины (494 тонны), Херсонщины (454 тонны). Также значительный объем оборудования от партнеров было передано для нужд энергокомпаний Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Одесской областей.

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"Среди полученного оборудования от партнеров - генераторы, трансформаторы и автотрансформаторы, ограничители перенапряжения, автоматические выключатели различной мощности, спецтехника и тому подобное. Часть полученного оборудования (более 5,2 тысячи тонн) уже распределено между 104 компаниями топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении.

Всего с начала большой войны в Украину поступило более 10,5 тыс тонн энергетического оборудования из 35 стран.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что в Украину должны поступить трансформаторы и солнечные панели от японских партнеров.