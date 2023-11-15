Россияне за минувшие сутки обстреляли два энергетических объекта
Среда, 15 ноября 2023, 12:32 -
Российские обстрелы повредили газопровод среднего давления на Харьковщине, также враг обстрелял территорию вблизи ТЭС Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В результате повреждения газопровода без газа оставались более 300 потребителей, большинству из них уже вернули газоснабжение.
Также газовщики вернули голубое топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа.
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В результате обстрела территории вблизи ТЭС в Донецкой области пострадавших нет. Энергетики ведут осмотр возможных повреждений.
Напоминаем:
Накануне российские войска совершили ряд атак на объекты энергетики в Украине, в частности, обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки.
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