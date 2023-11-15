Все разделы
Укр / Рус

Россияне за минувшие сутки обстреляли два энергетических объекта

Среда, 15 ноября 2023, 12:32 - Анастасия Жарикова

Российские обстрелы повредили газопровод среднего давления на Харьковщине, также враг обстрелял территорию вблизи ТЭС Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В результате повреждения газопровода без газа оставались более 300 потребителей, большинству из них уже вернули газоснабжение.

Также газовщики вернули голубое топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа.

Реклама:

В результате обстрела территории вблизи ТЭС в Донецкой области пострадавших нет. Энергетики ведут осмотр возможных повреждений.

Напоминаем:

Накануне российские войска совершили ряд атак на объекты энергетики в Украине, в частности, обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки.

Реклама:

Минэнерго энергетика война
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Минэнерго планирует добавить 300 МВт мощности газовыми турбинами, но к следующему отопительному сезону 7 ноября 2023, 15:27
Уровень заполненности хранилищ газа в Украине превысил 16 миллиардов кубометров 1 ноября 2023, 14:25
Из-за вражеских обстрелов есть обесточивание в ряде областей - Минэнерго 24 октября 2023, 14:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте