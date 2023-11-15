Россияне за минувшие сутки обстреляли два энергетических объекта

Российские обстрелы повредили газопровод среднего давления на Харьковщине, также враг обстрелял территорию вблизи ТЭС Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В результате повреждения газопровода без газа оставались более 300 потребителей, большинству из них уже вернули газоснабжение.

Также газовщики вернули голубое топливо в населенный пункт, который из-за боевых действий с июля этого года оставался без газа.

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В результате обстрела территории вблизи ТЭС в Донецкой области пострадавших нет. Энергетики ведут осмотр возможных повреждений.

Напоминаем:

Накануне российские войска совершили ряд атак на объекты энергетики в Украине, в частности, обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки.

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