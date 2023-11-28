На границе с Польшей возобновили движение грузовиков в одном из пунктов пропуска

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув", что находится на границе Украины с Польшей, возобновил полноценную работу 28 ноября.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"По состоянию на 18:30 электроснабжение в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" восстановлено. Пропуск автобусов и грузовиков с полной массой до 7,5 тонн осуществляется в обычном режиме", - рассказали в ГПСУ.

В ведомстве уточнили, что в очереди на выезд из Украины 55 грузовиков, а на въезд - 50. Очередей из автобусов нет.

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Напоминаем:

На фоне блокады границы польскими перевозчиками, 27 ноября, стало известно, что 28 ноября прекратит свою работу пункт пропуска "Угринов-Долгобичув". Польская сторона объяснила это проведением ремонтных работ, которые требуют отключения электроэнергии.