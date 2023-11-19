Словакия выступает против 12-го пакета санкций ЕС против РФ из-за ядерного топлива

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Словакия не поддержит 12-й пакет санкций ЕС против России, если он будет включать запрет на импорт российского ядерного топлива.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает TARS.

По его словам, новые санкции ЕС против РФ не должны распространяться на топливо для атомных электростанций, поскольку словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование другого топлива. Для словацкого правительства этот вопрос является чрезвычайно критическим.

Также представитель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек отметил, что если бы санкции касались импорта ядерного топлива из РФ, любое словацкое правительство наложило бы вето на пакет.

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Напомним:

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией в среду представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.