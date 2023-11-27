В Конгрессе США говорят, что одобрение помощи Украине маловероятно до 2024 года

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что помощь Украине и Израилю будет трудно одобрить до конца года, поскольку в Конгрессе остаются разногласия относительно предложенных изменений в сфере безопасности границы США с Мексикой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал телеканалу NBC.

"Я думаю, что будет очень трудно сделать это до конца года, и сейчас препятствием является политика Белого дома по южной границе", – отметил Тернер.

По его словам, Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что ситуация на границе вернется к прежнему состоянию.

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Он пояснил, что это может включать ограничение въезда искателей убежища через мексиканскую границу и другие меры для его защиты.

Ранее сообщалось, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении миллиардной помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе.

Заявление Шумера в воскресенье оказывает давление на законодателей с целью заключения соглашения о безопасности границ. Он сообщил, что в ближайшие дни состоится брифинг всех сенаторов по Украине.

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Перед этим глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что его ведомство продолжит работать для принятия дополнительного финансирования оборонных и других потребностей Киева в Конгрессе США.

Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины.

Лидеры Конгресса США надеются до Рождества мобилизовать голоса для дополнительной военной помощи для Украины и Израиля, а также для совершенствования иммиграционной системы.

Европейская правда