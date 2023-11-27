У Конгресі США кажуть, що схвалення допомоги Україні є малоймовірним до 2024 року

Голова комітету з питань розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю буде важко схвалити до кінця року, оскільки в Конгресі залишаються розбіжності щодо запропонованих змін у сфері безпеки кордону США з Мексикою.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав телеканалу NBC.

"Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", – зазначив Тернер.

За його словами, Конгрес вимагатиме внесення змін до законів, щоб гарантувати, що ситуація на кордоні повернеться до попереднього стану.

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Він пояснив, що це може включати обмеження в'їзду шукачів притулку через мексиканський кордон та інші заходи для його захисту.

Раніше повідомляли, що лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.

Заява Шумера в неділю чинить тиск на законодавців з метою укладення угоди про безпеку кордонів. Він повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг усіх сенаторів щодо України.

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Перед цим глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що його відомство продовжить працювати для ухвалення додаткового фінансування оборонних та інших потреб Києва у Конгресі США.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

Європейська правда