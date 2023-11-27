Война изменила топ-10 украинских компаний, занимающихся оптовой торговлей

Почти половину из топ-10 самых успешных украинских оптовиков во время войны составили бизнесы, которые занимаются торговлей твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

В топ-10 Индекса в сфере оптовой торговли попали компании Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (топливо) и ДТЭК Трейдинг, который осуществляет торговлю энергетическими продуктами.

В перечне также имеются бизнесы, продающие табак (Тедис Украина и Филип Моррис сейлз энд дистрибьюшн).

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Только две компании из перечня продают продукты: МХП (мясо) и Кернел Трейд (зерно).

В Индекс также попали фармкомпания Оптима Фарм и Метинвест-СМЦ. Вместе эти бизнесы в прошлом году заработали 458,95 млрд грн.

Неизменным лидером оптовой торговли второй год подряд является Кернел Трейд, которая входит в группу Кернел Андрея Веревского. В 2022 году доход компании составил 67,92 млрд грн - на 21% меньше по сравнению с 2021 (85,79 млрд грн).

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С доходом в 67,29 млрд грн до 2 позиции рейтинга продвинулась ОККО Виталия Антонова (Универсальная инвестиционная группа). Заработки компании выросли в 1,6 раза за год в 2022.

Топ-3 замыкает табачная компания Тедис Украина Бориса Кауфмана. В прошлом году компания увеличила свой доход на 7% и заработала 64,95 млрд грн.

В то же время доход еще одной компании Индекса, которая специализируются на оптовой торговле табаком - Филип Моррис сейлз энд дистрибьюшн (украинский филиал международного производителя табачной продукции Phillip Morris International) - сократился на 15% в 2022 году.

Четвертое место Индекса занимает компания МХП Юрия Косюка. Эта компания специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Ее доход в 2022 году составил 46,73 млрд грн и почти не изменился по сравнению с 2021 (46 млрд грн).

На пятом месте перечня оказалась компания Оптима Фарм Андрея Губского. В 2022 году доходы компании уменьшились на 4% и составили 44,34 млрд грн.

Наибольший прирост дохода - в 1,8 раза за год - получила компания ДТЭК Трейдинг Рината Ахметова. Доход этой компании в 36,68 млрд грн позволил подняться с 18 места в рейтинге 2021 на 7 в рейтинге 2022.

А вот у другой компании Ахметова из топ-10 - Метинвест-СМЦ доходы сократились на 42% (2021 - 51,39 млрд грн, 2022 - 29,86 млрд грн).

В то же время из топ-10 украинских оптовиков война вытеснила 2 компании, которые специализируются на торговле энергетическими продуктами.

Речь идет о связанной с Коломойским компании Юнайтед Энерджи, которая до начала полномасштабной войны была второй по заработкам в стране. В прошлом году Юнайтед Энерджи получила доход в 3,6 раза меньше по сравнению с 2021 (17,24 млрд грн) и потеряла 19 пунктов рейтинга.

Также в топ не попал Хим-Трейд (Дмитрий Фирташ). Уменьшив в 1,4 раза свой доход, компания опустилась на 12 позицию в рейтинге.

Кроме того, из десятки выбыли два бизнеса, специализирующиеся на оптовой торговле зерном:

Нибулон (Андрей Вадатурский). Доходы компании в прошлом году уменьшились в 2,7 раза до 2021, а значительная часть мощностей и оборудования до сих пор находится в оккупации.

АДМ-Юкрейн (дочернее предприятие международной агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland Company): их доход сократился в 1,5 раза до 2021.

Стоит отметить, что совокупный доход компаний топ-10 оптовой торговли в 2022 году уменьшился на 10% по сравнению с топ-10 в 2021 году.