Черная пятница: количество покупателей Rozetka выросло на 50%, предпочтение отдают украинским производителям

24 ноября, в день самых масштабных распродаж под названием Черная пятница, и предшествующей ей недели количество покупателей онлайн-ритейлера Rozetka выросло на 50%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В целом в этом году в Черную пятницу количество покупателей на Rozetka увеличилось на 50%, сравнивая с периодом до распродажи, а среднее количество заказов от одного покупателя выросло на 10%.

Покупатели за первые дни распродажи приобрели на 70% больше товаров украинских производителей по сравнению с предыдущей неделей. Самыми популярными среди них стали:

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Среди всех популярных категорий товаров на сайте онлайн-ритейлера в этом году являются:

корм для кошек;

одежда и обувь;

гель для душа;

чай.

В прошлом году наибольший спрос при распродаже имели фонари, стиральные средства, аккумуляторы и батарейки и другие.

Товары, которые пользуются наибольшим спросом в топовых категориях этого года, также отличаются от самых популярных в прошлом году:

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Rozetka

В целом за первые дни распродажи каждый из покупателей уже приобрел на 20% больше товаров, чем обычно.

Чтобы получить заказ во время скидок в этом году, покупатели на 25% чаще выбирают доставку курьером, тогда как в этот же период 2022 года курьерским доставкой пользовались на 12% чаще.

Самым дорогим заказом в период Черной пятницы 2022 стал дизельный генератор за 682 тыс гривен. В этом году пока самый дорогой заказ (322 000 гривен) состоит из нескольких товаров: телевизора, вебкамеры, ноутбука и четырех IPhone 15. В целом средняя стоимость корзины к Черной пятнице в 2023 году уже увеличилась на 40%.

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