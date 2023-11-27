Війна змінила топ-10 українських компаній, що займаються гуртовою торгівлею

Майже половину з топ-10 найуспішніших українських гуртовиків під час війни склали бізнеси, які займаються торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

До топ-10 Індексу в сфері гуртової торгівлі потрапили компанії Окко, WOG, Вест Петрол Маркет (паливо) та ДТЕК Трейдінг, який здійснює торгівлю енергетичними продуктами.

У переліку також наявні бізнеси, що продають тютюн (Тедіс Україна та Філіп Морріс сейлз енд дистриб'юшн).

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Лише дві компанії з переліку продають продукти: МХП (м'ясо) та Кернел Трейд (зерно).

До Індексу також потрапили фармкомпанія Оптіма Фарм та Метінвест-СМЦ. Разом ці бізнеси торік заробили 458,95 млрд грн.

Незмінним лідером оптової торгівлі другий рік поспіль є Кернел Трейд, яка входить до групи Кернел Андрія Веревського. У 2022 році дохід компанії склав 67,92 млрд грн — на 21% менше порівняно з 2021 (85,79 млрд грн).

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З доходом у 67,29 млрд грн до 2 позиції рейтингу просунулася ОККО Віталія Антонова (Універсальна інвестиційна група). Заробітки компанії зросли в 1,6 раза за рік у 2022.

Топ-3 замикає тютюнова компанія Тедіс Україна Бориса Кауфмана. Торік компанія збільшила свій дохід на 7% та заробила 64,95 млрд грн.

Водночас дохід ще однієї компанії Індексу, яка спеціалізуються на гуртовій торгівлі тютюном — Філіп Морріс сейлз енд дістріб’юшн (українська філія міжнародного виробника тютюнової продукції Phillip Morris International) — скоротився на 15% у 2022.

Четверте місце Індексу посідає компанія МХП Юрія Косюка. Ця компанія спеціалізується на гуртовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами. Її дохід у 2022 році склав 46,73 млрд грн та майже не змінився порівняно з 2021 (46 млрд грн).

На п’ятому місці переліку опинилась компанія Оптіма Фарм Андрія Губського. У 2022 році доходи компанії зменшилися на 4% й склали 44,34 млрд грн.

Найбільший приріст доходу — в 1,8 раза за рік — отримала компанія ДТЕК Трейдінг Ріната Ахметова. Дохід цієї компанії у 36,68 млрд грн дозволив піднятися з 18 місця у рейтингу 2021 на 7 у рейтингу 2022.

А ось в іншої компанії Ахметова з топ-10 — Метінвест-СМЦ доходи скоротилися на 42% (2021 — 51,39 млрд грн, 2022 — 29,86 млрд грн).

Водночас з топ-10 українських гуртовиків війна витіснила 2 компанії, які спеціалізуються на торгівлі енергетичними продуктами.

Йдеться про пов’язану з Коломойським компанію Юнайтед Енерджі, яка до початку повномасштабної війни була другою за заробітками в країні. Торік Юнайтед Енерджі отримала дохід у 3,6 раза менше порівняно з 2021 (17,24 млрд грн) та втратила 19 пунктів рейтингу.

Також до топу не потрапив Хім-Трейд (Дмитро Фірташ). Зменшивши в 1,4 раза свій дохід, компанія опустилася на 12 позицію у рейтингу.

Крім того, з десятки вибули два бізнеси, що спеціалізуються на гуртовій торгівлі зерном:

Нібулон (Андрій Вадатурський).. Доходи компанії у торік зменшилися у 2,7 раза до 2021, а значна частка потужностей та обладнання досі перебуває в окупації.

АДМ-Юкрейн (дочірнє підприємство міжнародної агропромислової корпорації Archer Daniels Midland Company): їх дохід скоротився у 1,5 раза до 2021.

Варто зазначити, що сукупний дохід компаній топ-10 гуртової торгівлі у 2022 зменшився на 10% у порівнянні з топ-10 у 2021 році.