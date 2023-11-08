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Первый магазин сети H&M откроют в Киеве уже 9 ноября - СМИ

Среда, 8 ноября 2023, 14:18 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Шведский ритейлер H&M впервые после начала войны откроет свой магазин в ТРЦ Lavina Mall в Киеве 9 ноября.

Об этом сообщает liga.net.

Отмечается, что в магазине площадью 3000 кв. м. откроют все отделы: одежду, аксессуары и товары для дома H&M Home.

Именно в этом ТРЦ в 2018 году открылся первый в Украине магазин H&M.

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О возвращении к работе магазинов бренда в других торговых центрах пока неизвестно. Пять из шести магазинов размещаются в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall.

Напоминаем:

Шведская сеть магазинов одежды H&M окончательно подтвердила возобновление работы в Украине уже в ноябре этого года.

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Ранее сообщалось, что ритейлер H&M Group откроет некоторые магазины в Украине в конце ноября – начале декабря этого года.

По данным источников NV Бизнес, сеть готова открыть шесть магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.

торговля ритейл Киев
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