Первый магазин сети H&M откроют в Киеве уже 9 ноября - СМИ
Шведский ритейлер H&M впервые после начала войны откроет свой магазин в ТРЦ Lavina Mall в Киеве 9 ноября.
Об этом сообщает liga.net.
Отмечается, что в магазине площадью 3000 кв. м. откроют все отделы: одежду, аксессуары и товары для дома H&M Home.
Именно в этом ТРЦ в 2018 году открылся первый в Украине магазин H&M.
О возвращении к работе магазинов бренда в других торговых центрах пока неизвестно. Пять из шести магазинов размещаются в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall.
Напоминаем:
Шведская сеть магазинов одежды H&M окончательно подтвердила возобновление работы в Украине уже в ноябре этого года.
Ранее сообщалось, что ритейлер H&M Group откроет некоторые магазины в Украине в конце ноября – начале декабря этого года.
По данным источников NV Бизнес, сеть готова открыть шесть магазинов, расположенных в киевских ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall и во львовском Victoria Gardens.