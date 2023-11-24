Чорна п’ятниця: кількість покупців Rozetka зросла на 50%, перевагу віддають українським виробникам
24 листопада, у день наймасштабніших розпродажів під назвою Чорна п’ятниця, та тиждень, що їй передує, кількість покупців онлайн-ритейлеру Rozetka зросла на 50%.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Загалом цього року до Чорної пʼятниці кількість покупців на Rozetka збільшилася на 50%, порівнюючи з періодом до розпродажу, а середня кількість замовлень від одного покупця зросла на 10%.
Покупці за перші дні розпродажу придбали на 70% більше товарів українських виробників у порівнянні з попереднім тижнем. Найпопулярнішими серед них стали:
Серед усіх найпопулярнішиими категоріями товарів на сайті онлайн-ритейлера цьогоріч є:
- корм для котів;
- одяг та взуття;
- гель для душу;
- чай.
Торік найбільший попит під час розпродажу мали ліхтарі, пральні засоби, акумулятори й батарейки та інші.
Товари, які мають найбільший попит у топових категоріях цього року, також відрізняються від найпопулярніших минулого року:
Загалом за перші дні розпродажу цьогоріч кожен із покупців вже придбав на 20% більше товарів, ніж зазвичай.
Щоб отримати замовлення під час цьогорічного сезону знижок, покупці на 25% частіше обирають доставлення кур'єром, тоді як в цей самий період 2022 року кур'єрським доставленням користувались на 12% частіше.
Найдорожчим замовленням у період Чорної пʼятниці 2022 року став дизельний генератор за 682 тис гривень. Цього року поки що найдорожче замовлення (322 000 гривень) складається з декількох товарів: телевізора, вебкамери, ноутбука та чотирьох IPhone 15. Загалом середня вартість кошика до Чорної п'ятниці у 2023 році вже збільшилась на 40%.
Читайте також: Чорна п'ятниця чорних маркетологів