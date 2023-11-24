Чорна п’ятниця: кількість покупців Rozetka зросла на 50%, перевагу віддають українським виробникам

24 листопада, у день наймасштабніших розпродажів під назвою Чорна п’ятниця, та тиждень, що їй передує, кількість покупців онлайн-ритейлеру Rozetka зросла на 50%.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Загалом цього року до Чорної пʼятниці кількість покупців на Rozetka збільшилася на 50%, порівнюючи з періодом до розпродажу, а середня кількість замовлень від одного покупця зросла на 10%.

Покупці за перші дні розпродажу придбали на 70% більше товарів українських виробників у порівнянні з попереднім тижнем. Найпопулярнішими серед них стали:

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Rozetka

Серед усіх найпопулярнішиими категоріями товарів на сайті онлайн-ритейлера цьогоріч є:

корм для котів;

одяг та взуття;

гель для душу;

чай.

Торік найбільший попит під час розпродажу мали ліхтарі, пральні засоби, акумулятори й батарейки та інші.

Товари, які мають найбільший попит у топових категоріях цього року, також відрізняються від найпопулярніших минулого року:

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Rozetka

Загалом за перші дні розпродажу цьогоріч кожен із покупців вже придбав на 20% більше товарів, ніж зазвичай.

Щоб отримати замовлення під час цьогорічного сезону знижок, покупці на 25% частіше обирають доставлення кур'єром, тоді як в цей самий період 2022 року кур'єрським доставленням користувались на 12% частіше.

Найдорожчим замовленням у період Чорної пʼятниці 2022 року став дизельний генератор за 682 тис гривень. Цього року поки що найдорожче замовлення (322 000 гривень) складається з декількох товарів: телевізора, вебкамери, ноутбука та чотирьох IPhone 15. Загалом середня вартість кошика до Чорної п'ятниці у 2023 році вже збільшилась на 40%.

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