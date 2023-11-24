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Курс валют на 24 ноября: наличная гривна укрепляется

Пятница, 24 ноября 2023, 09:29 - Анастасия Жарикова

24 ноября наличная гривня несколько укрепилась на "черном рынке" и в банках по сравнению с курсами накануне.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,96 – 37,50 грн против котировок в 37,48 – 37,66 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,68 – 40,91 грн против курса 40,71 – 40,90 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,3 – 37,79 грн (курс на 23 ноября – 37,3 – 37,8 грн);

Евро – 40,45 – 41,03 грн (курс на 23 ноября – 40,5 – 41,1 грн).

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В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,05 – 37,55 грн;
  • Ощадбанк – 37,2 – 37,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,2 – 37,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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