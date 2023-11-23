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Курс валют на 23 ноября: гривна укрепилась на "черном рынке"

Четверг, 23 ноября 2023, 10:28 - Анастасия Жарикова

23 ноября наличная гривня в банках стабильна по сравнению с котировками накануне на черном рынке несколько укрепилась.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:05 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,19 – 37,70 грн против котировок в 37,62 – 37,74 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,93 - 41,0 грн против курса 40,82 - 41,04 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,3 – 37,8 грн (курс на 22 ноября – 37,3 – 37,8 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 22 ноября – 40,5 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,05 – 37,55 грн;
  • Ощадбанк – 37,2 – 37,8 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,2 – 37,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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