Курс валют на 22 ноября: гривня на "черном рынке" укрепляется
Среда, 22 ноября 2023, 10:01 -
22 ноября наличная гривня на черном рынке незначительно укрепилась к доллару и евро, в банках подорожал евро.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,29 – 37,73 грн против котировок в 37,63 – 37,79 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,89 - 41,06 грн против курса 40,87 - 41,09 грн за евро накануне.
Реклама:
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,3 – 37,8 грн (курс на 21 ноября – 37,3 – 37,85 грн);
- Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 21 ноября – 40,4 – 41,0 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,2 – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 37,2 – 37,8 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
Реклама:
Читайте также: Больше не фиксированный. НБУ перешел к гибкому курсу. Что будет с гривней?
Реклама: