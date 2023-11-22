Курс валют на 22 ноября: гривня на "черном рынке" укрепляется

22 ноября наличная гривня на черном рынке незначительно укрепилась к доллару и евро, в банках подорожал евро.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,29 – 37,73 грн против котировок в 37,63 – 37,79 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,89 - 41,06 грн против курса 40,87 - 41,09 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,3 – 37,8 грн (курс на 21 ноября – 37,3 – 37,85 грн);

Евро – 40,5 – 41,1 грн (курс на 21 ноября – 40,4 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,0 – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,2 – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 37,2 – 37,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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