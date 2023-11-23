Инвесторы вывели из Binance почти $1 миллиард после признания вины в отмывании денег

reuters

Инвесторы вывели около 956 млн долл из криптобиржи Binance за последние 24 часа после того, как ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку и вместе с компанией признал себя виновным в рамках урегулирования дела об отмывании денег.

Об этом пишет Reuters.

"Сделка, в рамках которой Binance выплатит властям США 4,3 миллиарда долларов, ставит под сомнение будущее крупнейшей криптовалютной биржи в мире и знаменует собой еще один удар по индустрии, охваченной скандалами. Чжао заменил Ричард Тэнг, старший руководитель Binance, который присоединился к компании в 2021 году", - пишет агентство.

Некоторые аналитики также отметили, что сделка вряд ли положит конец юридическим проблемам биржи в США, поскольку обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам в нарушении Binance законодательства США о ценных бумагах все еще остаются нерешенными.

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"Продолжающийся гражданский иск с SEC остается проблемой для биржи, которая (вероятно) приведет к дальнейшим штрафам", - написал криптоаналитик Роберт Ле из компании PitchBook, занимающейся анализом данных.

"Данные криптоаналитической платформы Nansen, которая не учитывает потоки биткоинов, свидетельствуют о том, что некоторые инвесторы были напуганы этой новостью и вывели с биржи 956 млн долл. Однако, по словам Nansen, отток был небольшим по сравнению с более чем 65 миллиардами долларов активов, которые остаются на Binance", - добавляет Reuters.

Напомним:

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Крупнейшая криптобиржа Binance Holdings Ltd. и ее генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения с США, которое позволяет криптовалютной бирже продолжать работу.

Экономическая правда