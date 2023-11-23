Інвестори вивели з Binance майже $1 мільярд після визнання вини у відмиванні грошей

reuters

Інвестори вивели близько 956 млн дол із криптобіржі Binance за останні 24 години після того, як її керівник Чанпен Чжао пішов у відставку і разом із компанією визнав себе винним у рамках врегулювання справи про відмивання грошей.

Про це пише Reuters.

"Угода, в рамках якої Binance виплатить владі США 4,3 мільярда доларів, ставить під сумнів майбутнє найбільшої криптовалютної біржі в світі і знаменує собою ще один удар по індустрії, охопленій скандалами. Чжао замінив Річард Тенг, старший керівник Binance, який приєднався до компанії в 2021 році", - пише агентство.

Деякі аналітики також відзначили, що угода навряд чи покладе край юридичним проблемам біржі в США, оскільки звинувачення Комісії з цінних паперів і бірж у порушенні Binance законодавства США про цінні папери все ще залишаються невирішеними.

Реклама:

"Триваючий цивільний позов з SEC залишається проблемою для біржі, яка (ймовірно) призведе до подальших штрафів", - написав криптоаналітик Роберт Ле з компанії PitchBook, що займається аналізом даних.

"Дані криптоаналітичної платформи Nansen, яка не враховує потоки біткоїнів, свідчать про те, що деякі інвестори були налякані цією новиною і вивели з біржі 956 млн дол. Проте, за словами Nansen, відтік був невеликим порівняно з більш ніж 65 мільярдами доларів активів, які залишаються на Binance", - додає Reuters.

Нагадаємо:

Реклама:

Найбільша криптобіржа Binance Holdings Ltd. та її генеральний директор і засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у порушенні вимог американського законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у рамках угоди зі США, яка дозволяє криптовалютній біржі продовжувати роботу.

Економічна правда