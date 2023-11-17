Минцифры внесло свой законопроект об обороте виртуальных активов: какие налоги предлагают

Министерство цифровой трансформации совместно с депутатами и бизнесом разработало и зарегистрировало в Раде проект закона № 10225-1 об обороте виртуальных активов в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Закон поможет создать благоприятные условия для развития криптоиндустрии, увеличить поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Украины", – написал министр.

В частности, предложенный законопроект:

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определяет правовой статус виртуальных активов;

классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые с европейскими стандартами регулирования криптоактивов (МiСА);

создаст инновационную зону, в которой в течение трех лет можно работать без предварительной авторизации;

адаптирует рекомендации FATF по финмониторингу рынка криптоактивов.

Также законопроект предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

Согласно ему, ставка налогообложения для физических лиц будет составлять:

5% в течение первых трех лет;

9% в течение следующих 5 лет;

18% – после 8 лет.

Операции с виртуальными активами для юрлиц будут освобождаться от НДС, за исключением служебных токенов, которыми будут токенизировать товары и услуги.

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Провайдеры, которые будут предоставлять услуги с виртуальными активами, будут облагаться налогом по ставке 18%, но также будут освобождаться от НДС, за исключением консультационных услуг.

Резиденты Дія.City смогут выбрать между 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал.

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Напоминаем:

В начале ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об особенностях налогообложения с виртуальными активами, над которым работала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Сообщалось, что принятие этого документа является последним шагом на пути легализации криптовалют в Украине.

Экономическая правда