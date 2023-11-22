Binance заплатит США 4 миллиарда долларов за урегулирование уголовного дела

Крупнейшая криптобиржа Binance Holdings Ltd. и ее генеральный директор и основатель Чанпен Чжао признали себя виновными в нарушении требований американского законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения с США, позволяющим криптовалютной бирже продолжать работу.

Об этом пишет Bloomberg.

Binance заплатит 4,3 млрд долл в рамках одной из крупнейших корпоративных сделок в истории США. Это станет одним из самых больших штрафов по уголовным делам, связанным с криптовалютой.

"Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей частично из-за совершенных ею преступлений – теперь она заплатит одни из крупнейших корпоративных штрафов в истории США", – заявил генеральный прокурор Меррик Гарленд.

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Чжао заплатит штраф в размере 50 млн долл по соглашению, которое обязывает его уйти с должности генерального директора.

21 ноября Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в федеральном суде Сиэтла. Соглашение, в котором принимают участие Министерство юстиции, Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, завершает многолетнее расследование деятельности биржи.

Чжао грозит до 10 лет тюрьмы, но ожидается, что он получит не более 18 месяцев по соглашению о признании вины.

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Binance, признавшая, что разрешала транзакции с ХАМАС и другими террористическими группировками на платформе, была обвинена по трем пунктам, включая борьбу с отмыванием денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушение санкций США.

Согласно иску суда, Binance также разрешила провести на своей платформе по меньшей мере 1,1 млн транзакций на сумму свыше 898 млн долл между клиентами из США и Ирана.

Напомним:

В июне главный регулятор Уолл-стрит - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) - обвинила крупнейшую криптобиржу мира Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао в нарушении правил торговли ценными бумагами.