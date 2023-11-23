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Польские перевозчики хотят продлить блокирование границы с Украиной до февраля

Четверг, 23 ноября 2023, 09:00 - Европейская правда

Организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация", объявил о намерении продлить протест на месяц – до 1 февраля 2024 года.

Об этом Меклер написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

По словам поляка, организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" до 1 февраля.

"Принято без оговорок!" – добавил Меклер.

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Ранее сообщалось, что забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, которые планируют присоединиться к протесту на пункте пропуска в Медыке.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода с Украиной – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенне".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и топливом.

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Европейская правда

Польша
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