Польські перевізники хочуть продовжити блокування кордону з Україною до лютого

Організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація", оголосив про намір продовжити протест на місяць – до 1 лютого 2024 року.

Про це Меклер написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

За словами поляка, організатори протесту подали заявку про продовження акції з блокування кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" до 1 лютого.

"Прийнято без застережень!" – додав Меклер.

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Раніше повідомлялося, що страйк польських далекобійників на кордоні з Україною загрожує поширитися на групу фермерів, які планують приєднатися до протесту на пункті пропуску в Медиці.

Польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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Європейська правда