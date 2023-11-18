Канада расследует информацию о продаже своей системы противодействия дронам России

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что правоохранители и разведывательные службы проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету ("МИРЭА").

Об этом Блэр сказал в пятницу, выступая на открытии Международного форума по безопасности в Галифаксе, сообщает "Европейская правда".

Министр указал, что у него вызывают "значительное беспокойство" сообщения о возможной продаже из Канады в Россию подсанкционных технологий, хотя ситуация со Skycope Technologies еще требует проверки.

"Это вопрос, который будет расследоваться нашими правоохранительными органами и службами национальной безопасности и разведки. И если нарушение санкций, которые мы ввели, действительно имело место, существуют юридические процедуры, которые могут быть применены", – добавил он.

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Блэр уточнил, что не может комментировать, о каких именно процедурах может идти речь, до проведения расследования, "но я хочу заверить вас, что мы относимся к этому вопросу очень серьезно".

Напомним:

Российский технологический университет МИРЭА закупил у канадской компании Skycope Technologies Inc. радар-детектор SkyEye для обнаружения беспилотников, стоимостью 4,5 млн рублей.

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Европейская правда