Канада розслідує інформацію про продаж своєї системи протидії дронам Росії

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що правоохоронці й розвідувальні служби перевірять інформацію про можливий продаж системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies Російському технологічному університету ("МИРЭА").

Про це Блер сказав у п’ятницю, виступаючи на відкритті Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, повідомляє "Європейська правда".

Міністр вказав, що в нього викликають "значне занепокоєння" повідомлення про ймовірний продаж із Канади до Росії підсанкційних технологій, хоча ситуація зі Skycope Technologies ще потребує перевірки.

"Це питання, яке будуть розслідувати наші правоохоронні органи й служби національної безпеки та розвідки. І якщо порушення санкцій, які ми запровадили справді мало місце, існують юридичні процедури, які можуть бути застосовані", – додав він.

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Блер уточнив, що не може коментувати, про які саме процедури може йтись, до проведення розслідування, "але я хочу запевнити вас, що ми ставимося до цього питання дуже серйозно".

Нагадаємо:

Російський технологічний університет МІРЕА закупив у канадської компанії Skycope Technologies Inc. радар-детектор SkyEye для виявлення безпілотників, вартістю 4,5 млн рублів.

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Європейська правда