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Российский университет в обход санкций купил в Канаде систему обнаружения дронов - СМИ

Среда, 15 ноября 2023, 11:00 - Игорь Пилипив

Российский технологический университет МИРЭА закупил у канадской компании Skycope Technologies Inc. радар-детектор SkyEye для обнаружения беспилотников, стоимостью 4,5 млн рублей.

Об этом сообщает "Агентство".

Отмечается, университет объявил тендер на закупку системы в начале мая этого года и в течение двух недель выбрал победителя. Поставки организовал предприниматель Максим Суслопаров.

"Уже 7 июня радар-детектор доставили в университет. К госконтракту прилагали декларацию Евразийского экономического союза на ввоз систем SkyEye, полученную в январе 2023 года московской компанией "Техком", - говорится в сообщении. 

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По данным производителя радар-детектор может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе.

Предполагается, что дальности действия канадской системы хватит, чтобы прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги. Также университет может использовать систему в исследовательских целях, поскольку разрабатывает антидронные устройства. Ранее ЗВО приобрел три антидронових ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей ("ружья" производят в Китае, дальность действия - 1,2 километра).

Кроме того, по словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставка SkyEye попадает под ограничения, введенные властями Канады.

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Экономическая правда.

РФ санкции Канада
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