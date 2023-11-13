"Укрзализныця" закупит еще 22 пассажирских вагона: ожидаемая стоимость - почти миллиард

АО "Укрзализныця" объявило дополнительный тендер приобретения 22 новых пассажирских вагонов.

Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что увеличить приобретение новых вагонов планируется благодаря дополнительному финансированию программы обновления подвижного состава за счет государственного бюджета.

В общем планируют купить:

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11 купейных вагонов;

3 СВ;

7 плацкартных вагонов:

1 вагон, предназначенный для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Вагоны должны быть оборудованы кондиционерами, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, управляемым освещением, розетками и USB-портами, кофемашинами и системами видеонаблюдения.

В купейных вагонах и СВ предусмотрена система сигнализации и кнопка блокировки дверей.

"Окончательное количество закупленного подвижного состава будет определено, когда будут окончательно подтверждены возможности и размеры дофинансирования программы обновления подвижного состава за средства государственного бюджета", – добавили в "Укрзализныце".

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По данным в системе публичных закупок Prozorro, ожидаемая стоимость закупки 22 вагонов составляет 980,45 млн. грн. Тендерные предложения можно представить до 20 ноября включительно, начало аукциона запланировано на 21 ноября.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" впервые за с 2008 года закупило новые плацкартные вагоны, более того - впервые эти вагоны будут украинским производством.