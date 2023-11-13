"Укрзалізниця" закупить ще 22 пасажирські вагони: очікувана вартість - майже мільярд

АТ "Укрзалізниця" оголосила додатковий тендер придбання 22 нових пасажирських вагонів.

Про це повідомляє Бізнес.Цензор з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що збільшити придбання нових вагонів планують завдяки додатковому фінансуванню програми оновлення рухомого складу за кошти державного бюджету.

Загалом планують купити:

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11 купейних вагонів;

3 СВ;

7 плацкартних вагонів:

1 вагон, призначений для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Вагони повинні бути обладнані кондиціонерами, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, керованим освітленням, розетками та USB-портами, кавомашинами та системами відеоспостереження.

У купейних вагонах та СВ також передбачена система сигналізації та кнопка блокування дверей.

"Остаточна кількість закупленого рухомого складу буде визначена, коли будуть остаточно підтверджені можливості та розміри дофінансування програми оновлення рухомого складу за кошти державного бюджету", – додали в "Укрзалізниці".

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За даними у системі публічних закупівель Prozorro, очікувана вартість закупівлі 22 вагонів становить 980,45 млн грн. Тендерні пропозиції можна подати до 20 листопада включно, початок аукціону заплановано на 21 листопада.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" вперше за з 2008 року закупила нові плацкартні вагони, більше того - вперше ці вагони будуть українського виробництва.