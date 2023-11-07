"Укрзализныця" впервые за 15 лет обновила парк плацкартов и впервые - украинского производства

АО "Укрзализныця" впервые за с 2008 года закупила новые плацкартные вагоны, более того - впервые эти вагоны будут украинского производства.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"Предварительную оплату для приобретения 44 новых пассажирских вагонов осуществлено 28 октября этого года, среди которых предусмотрена поставка 9 новых плацкартных вагонов", - отметили в Минфине.

"Это будут первые новые плацкартные вагоны приобретенные за последние 15 лет, и впервые плацкартные вагоны украинского производства. Последний раз плацкартные вагоны покупались в далеком 2008 году и были они российского производства", - рассказал заместитель министра финансов Александр Кава.

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Отмечается, что большая часть средств, направленных на эти закупки, - это довоенные доходы дорожного фонда, которые предусматривались на обновление подвижного состава железной дороги.

По состоянию на 30 октября из государственного бюджета в этом году профинансировано АО "Укрзализныця" на 3,5 млрд грн (70% от доступных средств), из которых почти 3 млрд грн направлено на закупку новых пассажирских вагонов (в частности завершение оплаты 100 пассажирских вагонов, заказанных в 2021 году, и 44 вагонов в 2023 году).

До конца 2023 года на поддержку железнодорожного транспорта планируется направить около 11 млрд грн бюджетных средств. В частности, непосредственно из государственного бюджета именно на железнодорожные пассажирские перевозки предусмотрено 5 млрд грн.

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В Минфине отмечают, что с момента независимости парк пассажирских вагонов в Украине уменьшился более чем втрое. В дополнение к этому во время войны Украина потеряла еще часть пассажирских вагонов.

Поэтому, для восстановления разрушенной инфраструктуры, кроме прямых бюджетных средств, в бюджете предусмотрено около 6 млрд грн кредитных средств для Укрзализныци под гарантии государства.

"Данный ресурс Укрзализныця сможет использовать для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры, но при условии дальнейшего возврата указанных средств за счет собственных доходов в будущих периодах", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведется работа по реализации международных проектов направленных на восстановление железнодорожной инфраструктуры. А именно:

привлечения займа от ЕБРР на сумму до 200 миллионов евро в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги",

гранта Всемирного Банка сумму 25 миллионов долларов США в рамках проекта "Восстановление критически важной инфраструктуры и сетевого сообщения (RELINC)",

кредита Правительства Франции на сумму 37,6 миллиона евро,

грантовую помощь от Правительства Швейцарии на сумму 14 миллионов швейцарских грантов.

Напоминаем:

В августе Укрзализныця показала, как выглядят обновленные плацкартные вагоны, которые компания запустила на одном из маршрутов. Правда, речь шла о капитально-восстановительном ремонте.