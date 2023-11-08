Борьба со спекуляцией билетами на Варшаву: приложение Укрзализныци интегрировали с "Дією"

С сегодняшнего дня приобрести билеты на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении Укрзализныци можно только с "Дія.Підписом".

Такой шаг должен повлиять на ситуацию с массовой перекупкой билетов на этом направлении, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Укрзализныця продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали стоимости и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести товар на самый популярный поезд Киев - Варшава в приложении Укрзализныци можно только с "Дія.Подписью", - отметил чиновник.

Верификация аккаунта через "Дію" призвана подтвердить, что покупатель - настоящий человек. Поэтому если с аккаунта массово будут покупать и возвращать билеты - после проверки его заблокируют.

Реклама:

"Человек больше не сможет купить онлайн без всяких исключений, даже если удалит приложение и попытается пройти проверку через другое устройство", - отметил вице-премьер.

Также, эта функция облегчит возврат билетов на международные маршруты.

"В последнее время для возврата международных цветов нужно было ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода. Благодаря "Дія.Підпису" это в прошлом. Теперь в приложении УЗ это за несколько секунд", - отметил Федоров.

Реклама:

Напоминаем:

Ранее Укрзализныця перевела продажу билетов на поезд Киев - Варшава полностью в онлайн, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

Количество билетов, которые можно приобрести на поезд Киев - Варшава - Киев онлайн в одни руки, теперь ограничено 4 билетами на один заказ.

Бот-аккаунты пользователей, которые автоматически бронируют серии билетов одновременно, блокируются IT-системой автоматически.