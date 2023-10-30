Выплаты для ВПЛ, изменения на маршрутах УЗ и субсидии: что изменится с ноября

Изменения с ноября 2023 года в Украине будут вновь касаться внутренне перемещенных лиц. Также некоторых украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию. Кроме этого, в ноябре претерпевают изменения ряд маршрутов "Укрзализныци".

ЭП рассказывает более подробно, что изменится для украинцев с ноября.

Выплаты для ВПЛ

Внутри перемещенные лица, которые впервые будут обращаться за помощью, с 1 ноября 2023 года должны обращаться по одному человеку из каждой семьи.

Помощь ВПЛ будут назначаться сразу на всю семью. Денежные средства будут поступать на банковский счет одному лицу за всех членов семьи. Сумма пособия для вынужденно перемещенных лиц не изменится.

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Помощь для ВПЛ составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс грн;

для других лиц – 2 тыс грн.

Продлить денежную помощь смогут те семьи, которые имеют низкий доход, члена семьи с инвалидностью, лиц пенсионного возраста, а также троих или более несовершеннолетних детей и если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов (в настоящее время – 10 728 грн для трудоспособного человека).

В то же время, помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев перед обращением член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс грн одним платежом.

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Тарифы на электроэнергию

С 1 ноября 2023 года изменится цена на универсальные услуги для малых небытовых потребителей.

Для таких потребителей изменение цены происходит ежемесячно в соответствии с постановлением НКРЭКУ. Цена рассчитывается по методике НКРЭКУ и включает цену покупки электроэнергии на рынке, тарифы на услуги оператора системы распределения и системы передачи, тариф на услуги поставщика универсальной услуги.

Следовательно, клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" будут платить:

за I класс напряжения – 638,6 копейки за кВт*ч с НДС;

II класс напряжения – 704,8 копейки за кВт*ч с НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:

I класс напряжения – 661,5 копейки за кВт*ч с НДС;

II класс напряжения – 790,8 копейки за кВт*ч с НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця":

I класс напряжения – 668,9 копейки за кВт*ч с НДС;

II класс напряжения – 843,4 копейки за кВт*ч с НДС.

Назначение субсидий

Новые субсидии в Украине были пересчитаны на отопительный сезон и действуют до апреля 2024 года.

Украинцы, имеющие право на жилищную субсидию, получат ее автоматически. Оформить субсидию можно также и после старта отопительного сезона.

Если граждане, ранее не получавшие субсидию или получившие отказ в назначении на неотапливаемый период, обратятся до 30 ноября 2023 года, льгота будет начислена с октября.

Также обратиться за субсидией нужно, если произошли изменения в составе семьи. Чтобы иметь право на субсидию, расходы домохозяйства на коммунальные услуги должны превышать 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, также у домохозяйства должны отсутствовать долги за коммуналку или должен быть договор об их реструктуризации.

Кто может получить субсидию:

те, кто зарегистрированы в доме;

те, кто не зарегистрированы, но фактически проживают в доме, например арендаторы жилья, или переселенцы.

Подать заявление на назначение субсидии можно в Пенсионном фонде, Центре предоставления административных услуг или через "Дію".

Изменения в ряде маршрутов "Укрзализныци"

Маршрут беспересадочных вагонов из Киева/Чопа в Вену временно изменили из-за неожиданного ремонта железнодорожного пути в Венгрии.

Ограничения будут действовать до 17 ноября. До этого времени беспересадочные вагоны №431, 432 Киев - Вена - Киев и №430 Вена - Чоп - Вена не будут курсировать между Будапештом и Веной.

В то же время, в начале ноября должны закончиться ремонтные работы на участке Надворная – Делятин.

Из-за ремонта ряд поездов курсирует по более короткому маршруту – из Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Кременчуга в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини.

Также с середины ноября "Укрзализныця" в экспериментальном режиме продлит маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя до Черновцов.

Билеты на все рейсы уже можно купить в приложении "Укрзализныця", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Строительные нормы для сооружений гражданской защиты

С 1 ноября 2023 года вступают в силу новые государственные строительные нормы (ДБН).

Соответствующий проект утвердило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Эти нормы должны применяться при строительстве защитных сооружений гражданской защиты, а также при реконструкции существующих.

Так, все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в частности школ, больниц, садов должны предусматривать наличие правильно обустроенных зон.

Утвержденный проект ДБН предусматривает, что все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, в частности, физической безбарьерности. Например, сооружения должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью, а в случае невозможности обустройства пандуса рекомендуется применять подъемные устройства и механизмы.

Также во время нового строительства обязательно обустройство по меньшей мере одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Такое помещение должно рассчитываться на каждые 200 человек.

Экономическая правда