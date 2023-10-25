Готовимся к ударам РФ по энергообъектам, будем отвечать - Зеленский

На ежедневном селекторе президент Владимир Зеленский получил отчеты о поступлении техники, заслушал информацию с передовой и о последствиях недавних обстрелов Россией территории Украины, в том числе по критической инфраструктуре.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский отмечает, что получил отчеты о поступлении техники, боеприпасов, новые контракты и новую географию поставок.

Президент также заслушал информацию по фронту, в частности по Купянску и Авдеевке, где продолжаются тяжелые, вязкие бои, но украинские воины держат позиции.

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Прямая речь: "Враг пытается уничтожать без разбора все, до чего может дотянуться. Берислав, Боровая. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям.

Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году будем не только защищаться, но и отвечать.

Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ".

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Предыстория:

В ночь на 25 октября россияне запустили по Украине 11 дронов-камикадзе "Шахед", по данным военных, силы противовоздушной обороны смогли сбить все вражеские беспилотники. В то же время есть пострадавшие и разрушения в результате падения обломков.

Города Славута и Нетешин Хмельницкой области пострадали в результате сбивания вражеских беспилотников.

Минэнергетики сообщило, что враг нанес удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Украинская правда