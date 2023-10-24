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Президент уволил Данилишина с должности члена Совета НБУ

Вторник, 24 октября 2023, 18:06 - Лия Ильченко
 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Богдана Данилишина с должности члена Совета Национального банка Украины.

Соответствующий указ №707/2023 обнародован на сайте президента.

В документе сказано, что Данилишина уволили в связи с окончанием срока полномочий.

Указ вступает в силу со дня обнародования.

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Напоминаем:

Данилишин был назначен членом Совета НБУ в 2016 году - указом Петра Порошенко.

В октябре 2016 года Совет Национального банка Украины избрал Данилишина своим председателем.

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В ноябре 2022 года Данилишин покинул пост главы Совета НБУ - из-за окончания срока полномочий.

После этого Данилишин снова занял должность члена Совета НБУ.

В период с 2007 по 2010 год Данилишин был министром экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко.

Данилишин НБУ Зеленский
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