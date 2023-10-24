Президент уволил Данилишина с должности члена Совета НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Богдана Данилишина с должности члена Совета Национального банка Украины.
Соответствующий указ №707/2023 обнародован на сайте президента.
В документе сказано, что Данилишина уволили в связи с окончанием срока полномочий.
Указ вступает в силу со дня обнародования.
Напоминаем:
Данилишин был назначен членом Совета НБУ в 2016 году - указом Петра Порошенко.
В октябре 2016 года Совет Национального банка Украины избрал Данилишина своим председателем.
В ноябре 2022 года Данилишин покинул пост главы Совета НБУ - из-за окончания срока полномочий.
После этого Данилишин снова занял должность члена Совета НБУ.
В период с 2007 по 2010 год Данилишин был министром экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко.